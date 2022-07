Olveira no se mueve del Bosque de Para Uno

El arquero se encuentra en el radar de un club mexicano, pero fue declarado inamovible por el Decano por varios motivos: su buen desempeño, el hecho que Alfredo Aguilar (33) no haya acordado la prolongación de su vínculo y principalmente porque la institución está impedido por FIFA de fichar jugadores, por lo que no se puede desprender de un atleta de un puesto tan delicado, en el que no hay lugar para improvisaciones.

* Preparativos. Brian Montenegro y Hugo Fernández fueron repatriados para el segundo tramo del año y ya están habilitados.

Lea más: Los nuevos están habilitados

Con vistas al enfrentamiento del sábado contra Guaraní, a cumplirse en Para Uno, a las 19:15, las bajas por lesiones musculares son los marcadores de punta Sergio Otálvaro e Iván Torres.

Para esta tarde está marcado el entrenamiento más importante de la semana, en el que Julio César Cáceres probará el equipo para el añejo clásico. Por la riqueza de las formativas franjeadas, queda por definirse quién será el menor de 20 años elegido para jugar por reglamento, ya sea como titular o suplente.