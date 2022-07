Ameliano vs. Libertad: La “V” da el batacazo ante el último campeón

Ameliano, contra todo pronóstico inicial, tomó la batuta desde los primeros compases, yendo a por todas las pelotas y demostrando una gran intensidad en la recuperación. Libertad se mantuvo impotente ante el accionar de su rival y no encontraba los caminos para imponer su estilo.

La V azulada no tardó en abrir el marcador y después de varios intentos, el minuto 18 consagró las labores del local. Tras un ataque por costado derecho, se origina un centro al corazón del área, donde Pablo Aguilar la terminó mandando en contra y le dio la ventaja a Ameliano. No fue el debut goleador esperado para el ex Cruz Azul.

Los dirigidos por Humberto García no frenaron la marcha y acorralaron al “Guma” en su propio arco. Producto de la presión del adversario, Libertad cayó en la desesperación absoluta, cometiendo varias faltas que iban a derivar en consecuencias aún más negativas.

Llegados los 33′, Diego Gómez comete una falta sobre Elías Sarquis y el árbitro pita penalti. Antonio Oviedo realizó la ejecución, el rebote pegó en el rostro de Martín Silva y la pelota traspasó la línea final. Sí, el segundo gol en contra y una ventaja blanquiazul justificada.

Sin muchos cambios en los vaivenes finales, Ameliano se marchó a vestuarios con un 2-0 a favor.

La segunda etapa se resumió en un pleno dominio gumarelo, especialmente en los primeros instantes, donde Jorge Chena fue un valor clave en el arco de Ameliano. Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo sucumbieron ante la gran actuación del golero.

Con los ingresos de Héctor Villalba y Cardozo, el repollero recuperó la intensidad en ofensiva, apostando a los centros y a algún chispazo individual de los habilidosos. Marcar como sea era la consigna, poco importaba el cómo.

Todo ese ímpetu inicial de los dirigidos por Garnero, se esfumó en los últimos minutos. Ameliano controló con mucha sobriedad las embestidas del rival, aprovechando todo su nerviosismo.

Sportivo Ameliano se quedó con el partido y dejó la primera sorpresa del Torneo Clausura, derrotando con creces y argumentos al vigente campeón. El equipo de Humberto García se pone un punto debajo de Tacuary y General Caballero en los promedios, sumando su quinto partido sin perder; mientras que Libertad perdió un invicto de 12 partidos.