Harrison desmiente la ida de dirigentes paraguayos al Mundial

Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, estuvo presente este martes en la palada inicial que dará inicio a diversas obras en el estadio Arsenio Erico de Nacional.

El mandamás aprovechó la ocasión para desmentir algunos rumores, sobre el supuesto viaje de dirigentes paraguayos al Mundial Qatar 2022.

“Quiero desmentir que hay una delegación que va a ir a Qatar, no está dentro de los planes. No hay ninguna excursión al mundial, eso sería faltarle el respeto a los dirigentes y a todo el pueblo paraguayo”, aseguró.

“No hay invitados oficiales o no oficiales, a no ser que sea cosas particulares de algún dirigente que quiera ir. Yo me iría, solamente si hay reunión de presidentes”, agregó Harrison.

La Copa Mundial de la FIFA 2022 dará comienzo el domingo 20 de noviembre, con el partido entre Qatar y Ecuador, en el que será el único encuentro del día. La ceremonia inaugural será en el Estadio Al Bait.