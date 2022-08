Olimpia: Vuelta del juvenil tras el clásico

Para no otorgar ninguna ventaja, Olimpia no incluyó a ningún juvenil en el clásico ganado por 2-0 a Cerro Porteño. Como el reglamento indica que cada club debe acumular 800 minutos en el torneo con un menor de 20 años en campo, todo indica que el entrenador Julio César Cáceres recurrirá al sábado al denominado sub 19 para el duelo contra General Caballero, en Mallorquín (16:00).