Tacuary da otro salto

Ganó con mayor peso ofensivo

Fue el equipo visitante el que tomó el control del juego desde la posesión para tratar de ir encontrando caminos que le generen chances de manera a poder desnivelar pero más allá de mucha tenencia, en ofensiva no tenía buena sintonía para intentar sorprender al rival. Pero el local se mostró solvente y controló lo que podía desarrollar el equipo danzarín en zona de ataque.

Tacuary fue creciendo con el transcurrir de los minutos y causó peligro con diferentes alternativas en sus llegadas para que el choque se vuelva más de ida y vuelta. Duma tuvo la más clara del primer tiempo para el cuadro unicolor recibiendo un balón en el área y desde buena posición remató pero el arquero Servín desvió lo que parecía el tanto para el visitante.

Lea más: La “V” y una victoria importante por seguir en Primera

Luego el trámite se volvió parejo y de mucha lucha por encontrar espacios que fueron escasos, para ir al descanso con la paridad en blanco.

Las cosas cambiaron en la complementaria y el equipo de Iván Almeida se volvió más ofensivo con cambios que le dieron otro vuelo a la zona de definición ganando peso y presencia.

El equipo de Guiñazú trató de seguir con la misma temática de proponer con el manejo del esférico pero fue perdiendo en las divididas y no pudo generar acciones importantes.

Las corridas de Fernández en el Albinegro eran de preocupación para la defensa azul que se vio varias veces desbordada en los metros finales.

Llegó la oportunidad para Rojas en Sol y su cabezazo pudo sacar con mucha exigencia el buen golero Servín.

Las imprecisiones se apoderaron del danzarín y lo aprovechó Tacuary para marcar el tanto que le dio la ventaja.

Tras una serie de toques en el que participaron varios jugadores, terminó en el toque de Sanabria para que desborde Néstor Giménez, pueda hacer la diagonal, ingresar al área y definir con gran calidad ante la salida de Ojeda.

La desesperación se apoderó del perdedor y ante una sólida defensa fue muy pobre lo que pudo gestar para quedarse con las manos vacías.

Primer gol en Primera de Giménez

En el sector de Tacuary fue muy festejado el triunfo y el autor del gol Néstor Giménez señaló: “Estoy contento en lo personal por mi primer gol en primera y también quiero felicitar a mis compañeros por el tremendo trabajo que hicieron hoy. Este momento del equipo se debe a lo que venimos practicando día a día, el objetivo es salvarnos y nos mentalizamos que debemos ir partido tras partido, tenemos un buen plantel y me pone felíz está victoria” finalizó el lateral de Tacuary.

Por el lado de Sol de América, el juvenil Fernando Díaz se refirió a la derrota: “Venimos a buscar el triunfo lastimosamente no se nos quiso dar, no quiso entrar y así es el fútbol. Nos propusimos ganar partidos seguidos, de sumar afuera de casa pero no se dio y hay que seguir trabajando”, puntualizó el defensor.

Fabio Martín Ruiz Díaz (@fabiomartin81)