Cerro Porteño, con una sola modificación

La famosa frase “equipo que gana no cambia” no podrá emplearse en Cerro Porteño, que viene de vencer al 12 de Octubre por 1-0 y se dispone a enfrentar el domingo a Tacuary en La Nueva Olla, a las 18:30. Por estar al servicio de la selección nacional, Ángel Cardozo Lucena no podrá intervenir de ese juego.