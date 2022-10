Guaireña FC vs. Sol de América: el gol se ausentó en el Parque

El primer juego de la fecha 18 del torneo Clausura se disputaba en el Parque del Guairá. Era un partido importante porque ambos equipos están peleando por el ingreso a la Copa Sudamericana y Sol de América, por sumar puntos importantes en el promedio.

Fue Guaireña el que comenzó con todo el partido y antes del minuto de juego ya tuvo un tiro de esquina a su favor que no trajo consecuencias para el arco defendido por González.

Después de algunos minutos, Sol empezó a manejar la pelota y a llegar hasta Héctor Espínola. El primero que tuvo una llegada clara fue el equipo azul con una jugada por la izquierda que sacó un defensor y Fatecha tomó la pelota para sacar un gran remate que Espínola desvío al córner.

Luego el partido cayó en intensidad y se registraron varias jugadas bruscas. El árbitro tuvo que recurrir a las tarjetas amarillas para tratar de parar a los jugadores que estaban dando más patadas que jugando al fútbol.

En el segundo tiempo el que estuvo más adelante fue Guaireña, los de Troadio Duarte se pararon más arriba e hicieron una presión alta para recuperar el balón y llegar hasta González. Así tuvo un par de ocasiones que no pudo aprovechar.

Sol de América no fue el mismo de la primera etapa donde estuvo un poco mejor que su rival. Fatecha parecía cansado y ya no aparecía como en los primeros minutos. Pablo Guiñazú apeló a Santiago Salcedo desde el inicio de la etapa, pero no hubo muchos cambios.

Pasaban los minutos y parecía que ninguno de los equipos estaba tan lúcido como para crear una jugada clara y tratar de llegar al gol.

Faltando diez minutos para cumplir con el tiempo reglamentario, el partido tuvo algunas emociones porque Sol de América salió más y llegó de nuevo con peligro hasta Héctor Espínola. A los 83 minutos, Guaireña se quedó con uno menos por la expulsión de Gustavo Navarro por doble amonestación.

Sol de América estuvo muy cerca del gol en el primer minuto de descuento con un cabezazo de Jaime Moreno que se fue muy cerca del arco defendido por Espínola. Así se fue el partido con el empate sin goles que les sirve para sumar un punto.