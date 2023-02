Olimpia 1-Guaireña 1: El Decano, perdido en el Bosque

Nuevo paso en falso

Así como Olimpia no necesitó hacer un esfuerzo para llegar al gol, Guaireña tampoco debió emplearse a fondo para empatar. Un equipo local incompleto, que con su sólida base física insinuó un juego vertiginoso de mitad de cancha para arriba las veces que tenía espacio, pero con una defensa que no ofrecía ninguna garantía.

En una disputa aérea entre Cardozo y Marín, tras el servicio de Ortiz, el franjeado salió airoso al conectar el balón que dio en el brazo del albiceleste. El VAR detectó el movimiento antinatural. Penal sancionado y concretado por Ale Silva. El golero Pérez adivinó la dirección del tiro, que fue esquinado.

Parecía un trámite para los locales, hasta que se produjo el error de Zárate que en su intento de ceder la pelota a Olveira le dio un regalo a José Ariel Núñez, quien estableció la paridad.

En un tiro de esquina impulsado por Fernández, Barreto conectó un testazo que levantó el estadio. Es que el juez asistente Cuevas fue volando hasta la línea media marcando la anotación, convalidada por Díaz de Vivar. Desde la cabina marcaron que el esférico no había traspuesto la línea de sentencia.

Los pases atrasados y cortos fueron un puñal para el Decano. Esta vez el que se equivocó fue Salazar, pero Núñez no pudo definir.

Al descanso, con el partido parejo, pese a que los datos estadísticos marcaban una superioridad franjeada en todos los ítems, como en la posesión del balón del 67 por cientos.

En el segundo tiempo, Olimpia puso toda la carne al asador, como era de esperarse, pero no tuvo la suficiente lucidez para llegar al desnivel contra un adversario que aplicó el modo defensivo, se mantuvo firme y hasta dejó pasar cargas prometedoras quizás por estar conforme con el empate.

Una polémica se registró en el área franjeada. Cardozo le aplicó un golpe a Núñez y el juez lo amonestó. No fue penal porque el guaireño había empujado inicialmente el volante olimpista.

Derlis: “Volvimos a fallar”

“Cuando no se gana, preocupa. Volvimos a fallar, porque para nosotros el empate no sirve”, expresó Derlis González (28), el subcapitán de Olimpia que lamentó los puntos perdidos en las dos últimas fechas, contra Trinidense y Guaireña.

“Es difícil explicar. De local hay que ganar como sea”, señaló el atacante. “Ahora nos queda descansar y pensar en el clásico. Estamos muy dolidos y se viene una final”, en relación al partido sabatino contra Cerro Porteño, a cumplirse en Para Uno.

Los aficionados salieron furiosos del estadio cuestionando las modificaciones del técnico Julio César Cáceres, el desempeño general del elenco y en particular de la defensa, que quedó en deuda.

* Efeméride. El 27 de febrero de 1916, Olimpia alcanzaba la mayor goleada sobre Cerro Porteño. Fue por 10-1, en un amistoso celebrado en el Parque Caballero (entonces quinta Caballero). La mayor diferencia entre los grandes en un duelo oficial fue de 8-1 a favor del Ciclón, el 18 de julio de 1937.

Núñez: “Un punto que sirve”

El experimentado delantero José Ariel Núñez (34) tuvo una destacada actuación y fue el autor del gol de Guaireña, en el empate con Olimpia en el Bosque de Para Uno.

“Este es un punto que sirve, nos da confianza porque jugamos contra un grande”, señaló el atacante, destacando el esfuerzo de todos sus compañeros para sumar de visitante.

El entrenador Roberto Torres mencionó que su elenco tuvo un correcto desempeño. “Desde el primer minuto salimos a buscar, respetando siempre al rival. Se que los futbolistas están capacitados, estuvimos a la altura del compromiso”, significó.

Consultado sobre el desempeño de Mario Díaz de Vivar, respondió: “No quiero entrar en ese tema, me juré por mí mismo no entrar en eso (arbitraje). Detrás de ese árbitro hay una familia, ya he sufrido en carne propia eso. Prefiero puertas adentro dar mi opinión, no quiero hablar aunque se sienta perjudicado”, puntualizó.