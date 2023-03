Hay que estar preparado en Guaraní

Luis Martínez tuvo su debut como titular en Guaraní la fecha pasada frente a Luqueño. El volante fue alistado de sorpresa ante la imposibilidad de contar con Gastón Gil Romero, víctima de conjuntivitis. “Venía entrenando en silencio pero con muchas ganas a la espera de esta oportunidad. Lastimosamente se dio por desgracias de un compañero, pero uno tiene que estar preparado”, indicó.

Consultado sobre como se enteró que iba a jugar, el mediocampista de 23 años comentó: “Me toca concentrar con Gastón y después del almuerzo me dijo que me prepare para jugar porque no llegaba. Habló con el profe y así se dio que arranque de titular”.

El Aborigen visita mañana a Nacional, un duelo importante para sus aspiraciones: “Estamos trabajando muy bien para lo que va a ser este juego. Sabemos que va a ser complicado, pero nos estamos preparando para buscar la victoria”, finalizó Martínez.