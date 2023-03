Libertad toma distancia

El “Guma” hizo pesar la jerarquía

Un vibrante primer tiempo, porque ambos equipos intentaron apoderarse del trámite de juego con los libretos característicos de sus respectivos entrenadores. El encuentro tuvo mucho tránsito en la mitad de la cancha, bastante friccionado, atendiendo que tanto Trinidense como Libertad, cuentan con la facilidad de agilizar los avances con transiciones veloces una vez quebrada la zona medular.

Apenas pasaron ocho segundos y el Gumarelo ya llegó con sensación de peligro mediante una recuperación alta de Hernesto Caballero quien vio mejor posicionado a Héctor Villalba, pero el disparo cruzado del extremo pasó cerca del poste derecho del arco defendido por Pablo Gavilán.

El arbitraje de Díaz de Vivar con labor desprolija atentaba en el dinamismo que ofrecían ambos representativos: la primera gran falencia, fue perdonarle la expulsión a Barboza, habitual involucrado en acciones de incidencias, tras meterle un planchazo a Nicolás Maná.

En la media hora de juego, el local encontró el camino al gol desde los doce pasos, luego de un patadón de Néstor Giménez contra Nicolás Maná, que a instancias del VAR, luego de una demora de seis minutos, Mario Díaz de Vivar sancionó la pena máxima, que Jorge Jara cambió por gol.

Para la complementaria, Libertad se inclinó hacia terreno antagónico, pero carecía de precisión en los metros finales, hasta que, se cumplía la hora de lance y el técnico apostó a la jerarquía de Óscar Cardozo. Esta movida significó el punto de quiebre en el partido.

En su primera participación, con el magnetismo que ofrece Tacuara en el área rival, Barboza buscó con una pelota frontal al delantero, este con toda la astucia detectó el desmarque de Melgarejo, quien desenfundó con una ejecución cruzada y arriba.

Cerca del último cuarto de hora, el “Guma” pasó al frente luego de que Villalba ganase línea de costado, meta el balón al área que desvió en su trayecto Melgarejo, eso dejó fuera de acción a Gavilán y el gol quedó a disposición de Cardozo, quien de cabeza mandó el balón al fondo de la portería.

Andrés San Martín: “Vinimos a buscar los tres puntos”

El asistente técnico de Libertad, Andrés San Martín, argumentó que consiguieron los que fueron a buscar. “Vinimos a buscar los tres puntos, como lo hacemos en casa y también fuera de ella. Fue un partido muy bueno más allá de que no pudimos convertir en el primer tiempo, pero generamos las ocasiones, podemos corregir las ejecuciones, eso se trabaja”

* José Arrúa, técnico de Trinidense. “Nos jugábamos la punta, cometimos dos errores puntuales que no nos puede pasar contra equipos grandes. Ahí creo que pagamos caro, pero no merecimos eso, porque en el 1-1 tuvimos, pero no pudimos concretar, son partidos en los que tratar de embocar cuando haya la oportunidad”.