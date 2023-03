El equipo gua´i en La huerta del líder

El Gumarelo que tendrá la misión de seguir ampliando su ventaja al frente de la clasificación y aguardar a lo qué pueda suceder con sus perseguidores, el más inmediato es Guaraní (a 5 puntos), que cierra la ronda el martes recibiendo a Tacuary.

Mientras el conjunto albiceleste tendrá el difícil objetivo de cortar la racha de cuatro partidos sin triunfos que viene registrando (3 empates y una caída). Su último triunfo fue en la segunda ronda frente a Tacuary y se estrenó con caída contra Nacional, en el Parque.

El entrenador albinegro, Daniel Garnero, quien no podrá dirigir por suspensión, tendrá la sensible resta de uno de los pilares de su estructura, el volante de contención Hernesto Caballero, este a consecuencia de un cuadro de chikunguña no podrá ser de la partida, su lugar lo tomaría Álvaro Campuzano para completar el tridente medular con Hugo Martínez y Diego Gómez. Los demás puestos no sufrirían modificaciones.

Por su parte, el técnico gua’i, Roberto Torres, que sigue en la búsqueda de afianzar una base, tendría la intención de presentar un esquema igual al de la fecha anterior, en el empate sin goles con General Caballero de Mallorquín.

Nómina referil de la 7ª fecha

Julio Quintana en el partido de Olimpia, mañana, y Carlos Paul Benítez en el de Cerro Porteño, el lunes, aparecen entre los árbitros de la 7ª fecha del Apertura.

La nómina de las autoridades es:

* General Caballero JLM vs. Olimpia (mañana). Árbitro: Julio Quintana. Asistentes: Luis Onieva y Christian Sosa. Cuarto árbitro: Derlis Benítez. VAR: Juan Gabriel Benítez. AVAR: José Cuevas.

* Resistencia vs. Nacional (mañana). Árbitro: David Ojeda. Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler. Cuarto árbitro: César Rolón. VAR: Ulises Mereles. AVAR: José Villagra.

* Ameliano vs. Trinidense (lunes). Árbitro: Juan López. Asistentes: Carmelo Candia y Nancy Fernández. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Fernando López. AVAR: Héctor Balbuena.

* Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño (lunes). Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: Eduardo Britos y Héctor Medina. Cuarto árbitro: José Méndez. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Rodney Aquino.

* Guaraní vs. Tacuary (martes). Árbitro: Derlis López. Asistentes: Eduardo Cardozo y Julio Aranda. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: Juan López. AVAR: Zulma Quiñónez.