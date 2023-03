Rojas: “Nos faltó eficacia”

“Ayer la sensación de ambos era de insatisfacción, durante gran parte tuvimos la ventaja, tuvimos un montón de situaciones para meter más goles y nos faltó eficacia, después se complicó todo y terminamos salvando el punto en la última jugada del partido, nos dejó la sensación que perdimos dos puntos, ellos no tenían claridad, pero si tuvieron empuje. Para el que vio de manera imparcial, fue el mejor partido del campeonato”, dijo Rojas a la 730 AM, ABC Cardinal.

Mencionó que lo mental es importante cuando jugas en un equipo grande. “Basicamente jugar con un equipo grande y el resto es la mentalidad, por algo los mismos siempre pelean el campeonato, lo mental es influyente hoy día. Cuando le tenes en el suelo y le tenes que matar al equipo grande, lo tenes que hacer, así es aquí con Cerro Porteño, Olimpia y Libertad que son los que pelearán por los campeonatos que vienen. Hicimos mucho desgaste, ya estábamos cansados y fue una ráfaga. Por suerte pudimos hacer el gol en esa última jugada”.

“La parte mental es fundamental, diferente por ejemplo con el ambiente que jugamos ayer, la cancha impecable, la vez pasada jugamos a las 17 y es difícil jugar igual, tenemos que sumar de a tres, capitalizar en goles nuestro mejor momento en los partidos y son detalles que hacen que perdamos puntos. El sábado jugaremos en una linda cancha también y tenemos que acostumbrarnos a ganar dos o tres partidos seguidos. Es un plantel con grandes aspiraciones”, añadió.

Sobre el recibimiento del hincha de Cerro Porteño, Rojas dijo. “Hace cuatro años que me reciben así, ya no me doy cuenta de eso, entró y escucho silbidos, es para todo el equipo. Es lógico por como se dio mi salida, no reacciono tampoco porque no es mi forma de ser, lo tomo como algo normal”, finalizó.