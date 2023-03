Gustavo Caballero a la Reserva de Nacional

En el transcurso de la tarde de ayer saltó la información que Gustavo Caballero fue mandado para trabajar con la Reserva. Ante esto, el jugador explicó: “Sí, es cierto. Desde hoy me mandaron a la Reserva. En el grupo antes de entrenar me dijeron que fue una decisión de la directiva y cuerpo técnico. Me dijeron que era una sanción disciplinaria”.

Caballero, quien en la fecha 7 anotó el tanto de la victoria 1-0 ante Resistencia, comentó que le consultó al entrenador Pedro Sarabia del motivo de la sanción, a lo que éste le respondió que era algo temporal. “Me dijo que si cumplo con lo que él quiere en la Reserva, me alzaría nuevamente a la Primera. Él quiere que defienda más con ida y vuelta. No me acostumbro nomás a eso”.

En el último juego por el torneo Apertura, el volante ofensivo tuvo participación directa en la jugada que terminó en el gol de Luqueño y derrota 1-0 de la Academia. Gustavo pifió el balón al borde del área rival y de ahí salió la contra que culminó en el gol de Marcelo Pérez. Tras esto fue cambiado por el DT Albo.

Para finalizar, el futbolista académico aclaró que esta medida no tiene nada que ver con algún problema contractual, algo que anteriormente si pasó con otros jugadores. “Yo aún tengo 3 años y medio de contrato con la institución. La sanción me sorprendió mucho porque venía teniendo continuidad. Pero bueno, no me queda otra que acatar, trabajar en Reserva y esperar que me vuelvan a llamar al plante de primera”.