Retorno de Diego Viera y bajas obligadas en Libertad

El técnico Daniel Garnero tiene restablecido a Diego Viera, quien no pudo estar presente en el duelo de la fecha pasada frente a Olimpia, a consecuencia de un cuadro de chikunguña, pero el defensor ya está presto para retomar su lugar y acompañar a Alexander Barboza, en la zaga central en sustitución de Gilberto Flores.

Las otras movidas que prepara el entrenador argentino, serán de carácter obligatorio: el ingreso de Álvaro Campuzano por Hugo Martínez, quien prácticamente se perdería lo que resta de la temporada, a consecuencia de la rotura de ligamentos cruzados. El otro cambio sería la inserción de Enso González por Lorenzo Melgarejo, quien aún no está completamente recuperado de la contractura muscular. La tercera variante será la inclusión de Óscar Cardozo por el suspendido Alfio Oviedo.

Con esto, el probable equipo sería con Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barboza y Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Hernesto Caballero y Diego Gómez; Enso González, Óscar “Tacuara” Cardozo y Héctor “Tito” Villalba.

* Minutos de los Sub 20: En cuanto a la acumulación de minutos en la normativa Sub 20, el Gumarelo está a un partido de ser el primer club en cumplir con los minutos que exige la APF. Entre la participación de Gilberto Flores (selección Sub 20 y Apertura) y Diego Gómez (amistoso con la selección mayor ante Chile y Apertura) acumulan 714 minutos y restan solo 86 para llegar a los 800 que contempla el reglamento.