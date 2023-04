Libertadores: Olimpia puntúa en Perú

El nivel de juego le alcanzó al Decano para igualar, no paga ganar. Y no es que se haya enfrentado a la máxima exposición futbolística incaica de la actualidad ni mucho menos. Un rival que no conoce de victorias en la temporada.

El campeón paraguayo termina extrañado más a Gastón Olveira que a Derlis González, su lesionada estrella a la que le queda un largo camino de recuperación.

Los goles se registraron en el primer tiempo. El franjeado llegó mediante un tiro de fuera de área de Richard Ortiz, el rebote del arquero y la definición de Guillermo Paiva. La alegría duró poco, ya que el argentino Cuesta niveló el marcador con un tiro desde considerable distancia que encontró mal parado a Juan Espínola. El golero alternativo tuvo después un par de buenas intervenciones con las que al menos pudo maquillar la mala imagen inicial.

Con entrega, acompañada con algunas modificaciones tácticas con las que encontró mayor equilibrio, el representante paraguayo pudo conservar la paridad para sumar un punto en la altura. Su siguiente presentación internacional será el martes 18 contra el argentino Patronato, a las 20:00, en el Defensores del Chaco.