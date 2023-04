Torneo Apertura: El Ciclón no falla en casa

Sacó la diferencia en una contra

Cerro Porteño tuvo un arranque electrizante, presionando alto, manejando casi a placer el balón y generando espacios para llevar peligro sobre la portería de Carlos Servin.

En ese primer tramo de la primera parte Tacuary no logró tomarle el pulso al juego. No encontró la forma de sumar pases para tomar un respiro en ofensiva. Pero el Azulgrana pecó en no capitalizar las acciones de gol que generó, lo que permitió que el equipo dirigido por Badayco Maciel vaya ajustando algunos detalles de mitad de cancha para atrás.

De a poco fue cerrando espacios, poniendo un freno a los ataques del equipo local y encontrando espacios para salir rápido de contra. El equipo de Barrio Jara tuvo su momento y Jean se tuvo que exigir al máximo en un par de ocasiones.

Juan Patiño volvió a sentir la lesión en la zona lumbar y tuvo que abandonar el campo. El capitán encendió las alarmas mirando lo que se viene y en su lugar ingresó Piris Da Motta, que le dio un poco más de equilibrio a esa zona.

En el arranque del segundo tiempo Tacuary cometió un gran error, que a la larga lo terminó pagando muy caro. Lo que era una posibilidad en ataque terminó en una contra letal bien manejada por Fernando Fernández y definida por Diego Churín, quien ingresó en la complementaria para darle mayor peso a la ofensiva del Ciclón.

A pesar del golpe en contra, la visita intentó ir para adelante. Siempre aferrado al juego directo, donde las individualidades pesaron más que el juego colectivo. La expulsión de Ribeiro, por doble amonestación, hizo más complicada la tarea de Tacuary, pero no facilitó el trabajo ofensivo de Cerro Porteño, que no tuvo la capacidad de ampliar el marcador y terminar con mayor tranquilidad el juego.

Bien metido atrás, buscando una contra o un remate lejano. Así terminó jugando la visita, mientras que el local manejó las acciones y tuvo en una genialidad de Carrizo, en un tiro de esquina, la ocasión más clara de gol.

Juan José Zapag: “Se volvió a la pandemia”

“Volvimos a la pandemia gracias al tribunal de disciplina de la APF. Matan el fútbol, esta clase de gente tiene que ir cambiando. El país está cansado de los políticos que destruyen, también acá con el tema del fútbol”, manifestó el presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, ante el vacío que vivió La Nueva Olla por la sanción a los hinchas.

Seguido, Zapag añadió: “Un promedio de 28.000 personas en este estadio y hoy (ayer) volvimos a la pandemia gracias al tribunal de la APF”.

Para finalizar dejó en claro que el titular de la APF, Robert Harrison, no tiene responsabilidad alguna: “Estos no están acorde a lo que hoy es el país. Estos tipos no construyen. Esto es cosa del tribunal, acá no tiene nada que ver el presidente Robert Harrison”.