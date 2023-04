Cerro Porteño: La duda es donde jugará Robert

El entrenador de Cerro Porteño, Facundo Sava, ultima los detalles en el armado del equipo que saltará mañana al gramado del estadio Morumbí para enfrentar a las 20:00 al Palmeiras. ¿La duda? Dónde jugará Robert Piris Da Motta.

Para el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, la ubicación del volante de 28 años dependerá exclusivamente del defensor Juan Patiño. Si el capitán azulgrana llega en óptimas condiciones y el entrenador argentino decide utilizarlo, Piris pasará a ocupar un lugar en el centro de la cancha, ingresando por Rafael Carrascal.

Pero, si Sava no lo ve recuperado al 100 por ciento y decide no arriesgar al defensor central que no juega hace tres partidos (Barcelona de Ecuador, Sportivo Ameliano y Trinidense), Piris será quien haga dupla central con Eduardo Brock, manteniéndose el colombiano en el medio sector.

Teniendo en cuenta esta situación, el equipo más probable para el duelo frente al conjunto brasileño será con Jean Fernandes, en portería; Alberto Espinola, Juan Patiño (o Piris da Motta), Eduardo Brock y Gabriel Báez, en defensa; en el medio sector irán Federico Carrizo, Damián Bobadilla, Rafael Carrascal (o Piris da Motta) y Claudio Aquino; Robert Morales y Diego Churín, en el ataque.

En lo que respecta al traslado hasta Sao Paulo, el plantel partirá esta tarde (17:00) en vuelo chárter y el retorno se dará una vez culminado el encuentro de mañana en el vecino país.

El Ciclón llega a este encuentro luego de superar 2-1 al Barcelona en La Nueva Olla con goles de Claudio Aquino y Diego Churín, mientras que el Palmeiras sufrió un duro golpe en la primera fecha, al ser superado 3-1 por el Bolívar, juego disputado en la altura de La Paz. Por este mismo Grupo, el Barcelona recibe hoy al Bolívar desde las 22:00 en el estadio Monumental Banco Pichincha