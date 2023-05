Nacional: “No estamos conformes con el resultado”

“Para nosotros creo que no fue tan agradable empatar porque fuimos protagonistas y por algo el arquero de Guaraní fue figura. Lastimosamente no pudimos ganar. No estamos conformes con el resultado, pero sí con el rendimiento de los muchachos”, apuntó Pedro Sarabia en conferencia tras el empate 2-2 ante Guaraní.

Como muy pocas veces, el conjunto tricolor supo generar muchas ocasiones de gol y sus delanteros llegaron a los goles. Sobre este punto, el adiestrador resaltó: “Es muy importante para nosotros generar ocasiones de gol y que marquen nuestros delanteros. Aparte considero que fue un buen espectáculo en cuanto a arrinconar al rival, pero nuevamente fallamos mucho. Tuvimos para ganar pero no aprovechamos”.

Consultado sobre la otra cara de la moneda, los goles que le marcaron, Sarabia dijo que les faltó mayor inteligencia para manejar las situaciones, atendiendo que el rival jugaba con un solo delantero. “Tuvimos desatenciones importantes, especialmente en esa jugada del segundo gol de ellos”.

Para finalizar, el DT académico manifestó: “Me voy tranquilo por la intensidad de juego que está mostrando el equipo. Ahora tenemos la obligación de seguir sumando, se vienen partidos donde vamos a encontrarnos con equipos que están jugando su propio campeonato”.