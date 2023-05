Libertad, al frente y sin freno

Sin sobresaltos acomodó a su favor y aumenta la diferencia

Con arranque eficaz llegó el gol del puntero a pocos minutos del pitazo inicial. Pelota al área, un despeje con dudas y un centro desde la derecha de Tito Villalba para que se eleve Diego Gómez y defina con perfecto golpe de cabeza a un lugar imposible para el arquero local.

Tanto tempranero que le dio tranquilidad al Gumarelo y traslado la presión hacia el equipo guaireño que salió a intentar la igualdad pero le costó tener buenas sociedades y los jugadas en ataque terminaban en la nada.

Libertad buscó las salidas con velocidad pero en los metros finales no había conexión efectiva para volver a anotar. Un disparo potente de Milton Maciel de tiro libre con atenta respuesta del golero Silva fue lo más peligroso para el dueño de casa en todo el primer tiempo. En la misma etapa, una oportuna intervención de Finochietto evitó el festejo del joven Enso González que frente al arco desperdició el segundo repollero. Otra buena chance fue un disparo del zurdo Lucas Sanabria que tocó el travesaño albiceleste.

En la complementaria cuando podía ganar protagonismo el equipo gua’i, en una mala salida desde el arco, anticipó el extremo González y puso un pase filtrado para Villalba que definió solo para que el líder amplíe la diferencia y vaya tomando forma el camino al título.

Le anularon el descuento a Guaireña por una posición adelantada que fue muy fina, señalada por el VAR. Tras esa a acción, los albicelestes no encontraron otras ocasiones y no quebrantaron a la línea defensiva gumarela que no tuvo que sufrir y supo administrar bien los tiempos de un juego muy favorable en el trámite, para quedarse con una victoria que le permite acercarse a su objetivo de campeonar y que en contrapartida, lo deja muy complicado con el promedio a los dirigidos por el argentino Theiler.

Elogios de uno y pesar del otro

Tras otro paso hacia el título del Apertura, el entrenador de Libertad, Daniel Garnero, manifestó lo siguiente: “Creo que hoy pegamos en los momentos importantes del partido y eso hizo que juguemos tranquilos. Prácticamente no tuvimos ningún sobresalto, tuvimos el control del juego hasta cuando ellos tenían la posesión del balón en el segundo tiempo. Estamos muy contentos por lograr esta victoria y por el esfuerzo”.

Por su parte el capitán de Guaireña, Miguel Paniagua mostró su pesar por la derrota; “No estamos superando este momento, somos realistas no estamos encontrando el nivel adecuado de cada uno de los jugadores. Nos está costando y debemos trabajar para corregir los errores para los próximos juegos” finalizó el defensor.