Tacuary: Elías Alfonso, al borde de las lágrimas

“Somos conscientes de la situación de mierda que estamos pasando. No nos queda otra que ser fuertes. A levantar la cabeza, meterle para adelante porque todavía queda mucho y confiamos en salir de este mal camino”, expresó el volante ofensivo Elías Alfonso.

Luego de la caída contra Guaraní por 3-1, el volante ofensivo señaló: “Dimos todo lo que pudimos, pero no alcanza. Mientras el resultado siga siendo este, no nos sirve. No nos podemos dar de consuelo que el equipo juega bien”.

El 10 de diciembre, “Tacua” cumplirá 100 años de vida institucional. Su presente deportivo no constituye precisamente un “gancho” para el festejo.