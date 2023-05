Libertad 1-Olimpia 0: Más estrellas en la Huerta

No dejó escapar la oportunidad

El partido arrancó sin tanta presión local y esa situación aprovecho para un mejor manejo de la pelota de Olimpia pero sin encontrar profundidad.

Casi al cuarto de hora, llegó la primera situación para el puntero con un zurdazo del joven Enso González que pegó en el travesaño.

Lea más: Cerro Porteño vs. General Caballero JLM: Los rojos ganan y el campeonato es para Libertad

Estaba claro que sin tanta posesión, Libertad iba a llegar con explosión y dinámica para sorprender al rival.

Un centro de Ramírez por derecha y anticipo de Tacuara, hace que toque con la mano Luis Zárate para que vía VAR se sancione el penal a favor del Gumarelo.

Óscar Cardozo, en el día de su cumpleaños, se encargó del penal que lo transformó en gol con mucha jerarquía para ponerse en ventaja.

El Decano fue por la igualdad y un potente disparo de Paiva le dio trabajo al arquero Silva para una buena oportunidad que no se concretó.

El Franjeado podía mover el esférico para ir aproximándose al área rival, pero como en muchos partidos no tenía peso en ofensiva al jugar muy solo como delantero Paiva sin poder encontrar mejor compañía para finalizar las llegadas.

Tras el descanso, Olimpia salió con ganas de lograr la paridad pero la primera ocasión la tuvo Tito Villalba que tapó Espínola para evitar otro tanto.

En la siguiente acción el mismo Villalba se fue expulsado con roja directa por una dura entrada con plancha sobre Cardozo.

A pesar de quedar disminuido, estuvo cerca de anotar el segundo con llegadas claras de Melgarejo y Gómez que desaprovecharon situaciones muy favorables ante el golero.

Insistió el conjunto de Aguirre pero no pudo elaborar una jugada clara y su empuje no fue suficiente. El dominio para tener el esférico no significó llegar a exigir a Martín Silva y un remate de Zabala en acción individual fue lo más peligroso y cercano al empate.

Los minutos corrían, Libertad no sufría en zona defensiva y pudo sobrellevar su ventaja hasta el final para festejar otro campeonato de la mano del argentino Daniel Garnero.

Daniel Garnero, en la historia de nuestro fútbol

El técnico de Libertad, Daniel Garnero (54 años), se refirió a lo que representa alcanzar la línea de Luis Cubilla y Aurelio González como los entrenadores más laureados de nuestro fútbol, con ocho. “No le doy mucha importancia a esas estadísticas, me concentro en el día a día, tenía la cabeza puesta solo en este partido, pensando mucho en el viaje del martes. Después cuando esté más frío y analice, ahí quizás le dé más valor a eso”, manifestó el argentino.

El experimentado delantero, Óscar Cardozo, cumplió ayer 40 años y lo celebró marcando el tanto que le dio la estrella 23 al Gumarelo. “Tacuara” lleva convertidos 110 goles en nuestro medio, 81 la vistiendo la camiseta de Libertad y 29 con Nacional.

Fabio Martín Ruiz Díaz (@fabiomartin81)