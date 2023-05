Urge romper historial adverso a Cerro Porteño

Los números rojos (tres empates y tres derrotas) en el historial copero de Cerro Porteño frente a Palmeiras debe romper en el duelo de mañana, a las 18:00, en La Nueva, si pretende seguir con posibilidades de pasar a otra instancia. Pasaron 13 choques contra el cuadro paulista, de los siete de visita pudo ganar en un par de ocasiones, pero en el séptimo encuentro en casa el Ciclón no tiene otra que dejar los tres puntos, que renovarán las chances.

Con tres puntos en el fondo del Grupo C no le da tregua a ceder un solo punto más y más luego de la inesperada y humillante derrota de 0-4 frente a Bolívar, en el juego anterior, el segundo de local. El duelo será dirigido por árbitro uruguayo Andrés Matonte y el once elegido por Facundo Sava se conocerá tras el ensayo de hoy.