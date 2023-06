Plan renovación en Cerro Porteño

Con el Apertura finalizado en lo que respecta a la obtención del título, en campamento de Cerro Porteño ya se apunta a lo que viene.

Si bien el conjunto azulgrana aún tiene como objetivo lograr la clasificación a la Copa Sudamericana, la renovación del plantel de cara al segundo semestre es una realidad.

Dos centrales, un lateral izquierdo, uno o dos volantes y un delantero, o dos si se da la transferencia de Robert Morales. Esos serían los puestos que estaría buscando potenciar el entrenador Facundo Sava.

* Ya no. Uno de los que ya no seguirá en barrio Obrero será Braian Samudio. El delantero finaliza su préstamo, la directiva no hará uso de la opción (USD 2.000.000) y deberá volver al Toluca.

Uno que tiene contrato hasta fin de año, pero no sería tenido en cuenta es Antonio Galeano. Según informaciones, una rescisión estaría difícil, pero se buscaría cederlo a préstamo a otro club hasta final de temporada.

* Continúa. Ayer se confirmó que Gabriel Báez, que finalizaba contrato a mitad de año, renovó de forma automática por un año más, tras disputar el 60% de los partidos, una exigencia que figuraba en su contrato.

Hasta aquí, el lateral izquierdo tiene 41 partidos jugados de 50 posibles (82%). Además, el argentino dejará de ocupar plaza de extranjero, ya que está próximo a nacionalizarse.

En lo que concierne al duelo de mañana, a las 18:00, en La Nueva Olla ante Libertad, el entrenador Facundo Sava apostaría a un equipo alternativo atendiendo que el domingo viaja a La Paz, Bolivia, donde el martes enfrentará al Bolívar a las 22:00 por el Grupo C de la Copa Libertadores.