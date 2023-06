“No hicimos un buen partido”, recalcó el técnico de Tacuary

“La evaluación es mala. No hicimos un buen partido. Sabíamos que era un rival duro, físicamente muy duro y que sabe a lo que juega. Tiene un estilo de juego muy aguerrido y no lo pudimos contrarrestar”, manifestó Iván Almeida en conferencia tras la derrota 2-0 ante Nacional.

Seguido, el entrenador de Tacuary explicó: “Intentamos ser un equipo con un estilo de juego diferente al de ellos. Buscamos tratar de tener la pelota, tratar de salir en velocidad, pero no nos encontramos en el partido. Luego metimos dos hombres grandes para tratar de ganar las pelotas divididas e ir en un mano a mano con ellos. Creo que el juego fue parejo hasta el segundo gol”.

El adiestrador albinegro comentó que tuvo que utilizar al juvenil Luis Mario en varios puestos para lograr cumplir con el reglamento del Sub 20. “Cuando llegamos se habían cumplido solo 136 minutos de los 800 que se tenían que jugar y teníamos cerca de nueve partidos para completar esa exigencia del reglamento Sub 20. Esto hizo que tengamos que buscar lugar para que juegue Luis Mario, porque no tenemos otro juvenil que tenga el mismo nivel”.

A reglón seguido, Almeida fue tajante: “Acá se hicieron mal muchas cosas que terminaron recayendo sobre nosotros (su cuerpo técnico) y estamos tratando de hacer lo mejor posible en este torneo Apertura”.