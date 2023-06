Se juega la octava semana de la Copa Paraguay

La segunda instancia del torneo de integración se disputa entre los 24 clasificados de la ronda inicial (17 de UFI, 17 de Primera B y 12 de Primera C) sumados a los 16 representantes de la Intermedia, entre los cuales, 20 equipos se adjudicarán el pasaje a la siguiente etapa, en la que aparecerán los 12 clubes Primera División.

La mayoría de los clubes militantes del máximo circuito ya conocen a sus rivales, a excepción de Ameliano, Tacuary y Resistencia, que recién en el transcurso de la octava semana de competencia sabrán a qué equipos enfrentarán en el debut.

* A las 16:00: 1° de Marzo (Primera C) vs. Atlético Colegiales (Intermedia). Árbitro: Denis Ortega. Asistentes: Marcelo Almada y Jorge Molas. Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.

* A las 18:30: Deportivo Capiatá (Primera B) vs. Independiente CG (Intermedia). Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Diego Silva y Carlos Benítez. Cuarto árbitro: Fabio Villalba.

* Mañana, a las 14:00: en el estadio Emiliano Ghezzi, Sport Colombia (Primera C) vs. Fernando de la Mora (Interemedia); a las 16:30: en el estadio Luis Salinas, Atlético Tembetary (Primera B) vs. Atyrá (Intermedia); a las 19:00: Sportivo Limpeño (Primera B) vs. Martín Ledesma (Intermedia).

* Jueves, a las 16:00: en el estadio Río Parapití, Atlético Amambay de Capitán Bado (UFI) vs. 12 de Octubre de Itauguá (Intermedia); a las 18:30: General Díaz (Primera B) vs. 2 de Mayo PJC (Intermedia).

* Los clasificados: Rubio Ñu, Deportivo Santaní, 24 de Setiembre, Deportivo Recoleta, San Lorenzo, 3 de Febrero CDE, Sportivo Carapeguá, Sol de América (Intermedia), Cristóbal Colón JAS, Silvio Pettirossi, 3 de Noviembre (Primera B), Valois Rivarola y Oriental (Primera C).