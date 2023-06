Aguirre: “Sentimos la obligación de ganar”

“El equipo está mostrando cosas buenas y jugar la Libertadores es especial, ya estamos clasificados, pero sentimos la obligación de ganar e intentaremos hacer un buen partido para lograrlo”, fue lo primero que señaló el técnico uruguayo del decano.

Lea además: Oferta de Brasil por Facundo Bruera

Asegura que el segundo semestre tiene que ser bueno para el Olimpia. “Fueron importantes estos días, no solo por los entrenamientos, al no tener partidos se trabaja con normalidad y los jugadores se sienten bien en la forma que entrenamos y la evolución que mostramos, estamos motivados por lo que se viene, tenemos que mantener este ciclo positivo, pensar en el partido de mañana y en una segunda parte del año que tiene que ser bueno para todos”.

Para Aguirre, lo ideal era que no se juegue este partido. “Lo ideal es que no estuviera el partido en medio del parate, teníamos que terminar la copa hace 15 días y hacer un reacondicionamiento mejor, no nos permitió hacer el trabajo ideal, igual pudimos trabajar, tenemos de prioridad el partido de mañana y luego pensar en lo que se viene”.

Jugar en Para Uno y la confianza del hincha

Olimpia venía jugando sus partidos de copa en el Defensores del Chaco, esta vez jugará en el Manuel Ferreira y Aguirre fue consultado al respecto. Se mostró contento por recuperar a los lesionados.

“El que se juegue en Para Uno no debería influir, es verdad que el último partido en el Defensores fue espectacular, pero mañana pasará lo mismo, el hincha le tomó confianza al equipo y mañana estarán apoyando y el equipo tendrá una buena respuesta. Recuperar a los jugadores es importantísimo, salimos de la racha de lesiones, hoy están todos volviendo, me imagino una segunda parte con más potencial y será protagonista en todo lo que se juegue”, finalizó.