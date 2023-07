Humberto García: “No nos ganó Trinidense, lo hemos perdido nosotros”

“No nos ganó Trinidense, lo hemos perdido nosotros. Esa es la expresión correcta. En el 2-1 teníamos controlado el partido y no había peligro frente a los arcos. Pero ese segundo gol nos golpeó, los cambios no entraron en el calor del partido y eso fue contraproducente en el equipo”, asi arrancó su conferencia de prensa Humberto García, técnico de Amelinano.

Seguido, el entrenador de la V azulada explicó: “Un error nuestro terminó en el gol del empate. Nos hicieron un gol de unos 25 metros y ese nos golpeó bastante en lo anímico y en el tercer gol de ellos no supimos sacar el balón. Esas fueron las jugadas claves que nos impidieron por lo menos llevarnos un empate de este partido.

En otro momento el “Botellón” reconoció las falencias que cometiron sus dirigidos. “Creo que no nos atrevimos a jugar en este partido. No tuvimos la tenencia de la pelota para poder jugar un poco más en ofensiva y creo que hubo un poco de displicencia en jugadas específicas y por eso el rival nos ganó el partido.

“Ahora tenemos que aprender de los errores que hemos cometidos, tenemos que corregirlos y apuntar a sumar de a tres desde la próxima fecha”, conlcuyó el adiestrador de Ameliano.