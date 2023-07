Semana de mucho diálogo en Olimpia

La medida de fuerza adoptada por los jugadores exigiendo el cobro de salarios y premios no cayó para nada bien en la directiva, más aún por el resultado adverso en el debut en el Clausura contra Tacuary en casa, por 2-1.

La deuda en sueldo es de dos meses, pero en cuanto a la recompensa por puntos ganados y objetivos cumplidos van aumentando, sin que exista desembolso alguno, al menos en forma fraccionada.

Sin portar la cinta de capitán, uno de los referentes del grupo es Alejandro Silva, quien en una entrevista a un medio uruguayo había comentado que estaban abajo en cuanto a sus haberes, un detalle llamativo para el contexto internacional que tiene al Decano como un modelo a seguir, por sus logros y su gran convocatoria. Sin embargo, en materia económica, el panorama es diferente, algo sombrío a juzgar por la decisión adoptada por el grupo de futbolistas.

Consultado sobre el hecho que los atletas no hayan concentrado el viernes en la Villa de Fernando de la Mora, el entrenador Diego Aguirre comentó: “Fue una situación un poco difícil, pero me parece que no tengo que justificar un mal resultado por eso. Son situaciones que a veces pasan y no quiero que ese tema se agrande demasiado”.

El charrúa señaló que deben “continuar trabajando”, de modo a “recomponernos de este mal resultado”.

Por la segunda fecha, Olimpia enfrentará el sábado a Resistencia en Ciudad del Este, a las 16:00.