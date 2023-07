Cerro Porteño: Cinco partidos sin hinchas en Norte baja

En aquella ocasión, el Ciclón enfrentaba a Guaireña FC y el resultado fue favorable a los visitantes por el marcador de 3-1. El informe del árbitro Carlos P. Benítez indicó que el partido fue parado a los 86 minutos de juego debido a la invasión del campo de juego por parte de hinchas de Cerro Porteño apostados en el sector Norte.

El Tribunal de Disciplina había decidido que los hinchas no ingresen a ese sector por tres partidos y luego iba a tratar el informe para ampliar o no la sanción. Finalmente, se dio a conocer que los hinchas de Cerro Porteño no podrán ingresar al sector Norte baja por el termino de cinco partidos.

Además, el Tribunal de Disciplina impuso a Cerro Porteño la multa de sesenta salarios mínimos y que la multa debe de ser aplicada en el plazo de cinco días hábiles. Además, fueron suspendidos cuatro hinchas del club que pudieron ser identificados. Los mismos no podrán ingresar por el tiempo de 8 meses a eventos deportivos organizados por la APF.