Tacuary – Cerro Porteño: sería en Encarnación

Ese juego entre Tacuary y Cerro Porteño corresponde a la novena fecha del torneo Clausura. “Estoy conversando con el presidente de Tacuary, me gustaría traerlo para que juegue de local ante Cerro Porteño, todavía no está confirmado, pero estamos trabajando para hacerlo de forma conjunta. Esta tarde hablaré de vuelta con el presidente”, dijo González a la 730 AM, ABC Cardinal.

Con relación a los partidos que ya se tuvo en Encarnación, dijo. “No se perdió plata en todos los eventos. Tuvimos riesgo compartido con Ameliano la última vez que vino Cerro y ganamos plata, no lo que queríamos, pero ganamos. Más de diez mil personas siempre hay en el estadio”.

“Están habilitadas 14.100 entradas para estar un poco más holgado, niños en preferencias pagan sus entradas porque están las butacas y en plateas pagan de 12 años para arriba”, expresó con relación a las entradas habilitadas para el juego de este sábado entre Sportivo Trinidense.

Las entradas para el sábado tienen un precio de 30.000 guaraníes para el sector de Graderías, 70.000 para el sector de Plateas y 120.000 para preferencias.