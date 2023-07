Olimpia: Cáceres y Santa Cruz, en la “memoria” franjeada

“Se terminó el recreo”, dijo el titular franjeado, utilizando la frasea empleada por HC en enero de 2020, anunciando el fin del relajo en Libertad.

Cardona indicó durante su memoria que una de las costumbres en nuestro medio es dar un valor mayor de lo que tienen a los planteles, al momento de la presentación del informe económico.

“Es una práctica que no solo es en Olimpia, también de otros clubes. Para tener utilidad lo que hacen es activan, valorizan sus jugadores. Ah, no, mi plantel ya no vale 20 millones dólares, ahora vale 30, 40, 50 y van creando un globo”, señaló.

“No soy de esa teoría. Nuestro plantel ya va llegar a los 55 millones. No podemos seguir con esa práctica. Hay jugadores por ejemplo, uno que se fue, figuraba (que valía) cinco millones, ¡con 40 años!. Esa práctica (aumento de cotización), opa (terminó)”, agregó.

La crítica de Cardona va para las administraciones pasadas por “mentir” a la hora de valorar a los jugadores, pero que afecta a Roque (41), que el año anterior pasó al “Guma” tras consagrarse campeón con el Decano.

Para las autoridades franjeadas, el informe presentado a la masa societaria debe ser transparente. “Nuestro balance es sano, refleja la realidad. Bajamos gastos, bajamos deudas”.

* Embargo. “Me acabo de enterar que está por caer uno nuevo embargo por Javier Acuña. Para Uno tiene 22 embargos”, significó el dirigente.

* Segundo acto. En la asamblea extra se aprobó a tambor batiente la transferencia de la Villa Olimpia al fideicomiso de garantía, que posibilita que el club obtenga liquidez inmediata para honrar sus deudas.