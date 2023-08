Olimpia, enfocados en la Copa

El duelo decisivo entre Olimpia y Flamengo, por un lugar en cuartos de final, será en Sajonia, a las 20:00, a estadio lleno. Los brasileños ganaron en la ida por 1-0.

El club informó que solo restan entradas para Norte, con costo de 120.000 guaraníes. El último sector agotado fue Vip Albirroja, zona de la tarifa más elevada, G. 800.000.

“El jueves será una de las mejores jornadas de los últimos tiempos. Me siento privilegiado de formar parte. Lógicamente ni pienso aún en el clásico, estamos 100% enfocados en la Copa”, expresó el conductor franjeado luego del triunfo por 5-3 sobre Guaraní.

En domingo se dio una curiosa combinación, la victoria del Decano luego de 40 días (seis presentaciones) y la caída del Mengão tras 45 días (11 cotejos).

A Arce le consultaron sobre qué ambiente espera contar en barrio Obrero y su respuesta fue que lo primero es el torneo internacional. “Lo que menos me preocupa es cómo me reciban en la Olla. Seguramente me van a silbar, me van a gritar, pero demasiado akãrasy (dolor de cabeza) tengo antes con Flamengo”, consignó.

* Panorama. El paso a la siguiente fase significaría un gran impacto para Olimpia, por el hecho de dejar al margen al vigente campeón, además de asegurarse un premio de 1.700.000 dólares, que se sumarían a los US$ 5.450.000 dólares alcanzados hasta aquí por la fase de grupos, la ganancia adicional por los triunfos en esa instancia, más etapa actual, de octavos.

* Arbitraje. El colombiano Wilmar Roldán conducirá el encuentro. El encargado del VAR será el chileno Juan Lara.

* Sanidad franjeada. Guillermo Paiva ya se encuentra a las órdenes del cuerpo técnico, en tanto que Luis Zárate cuenta con una lesión muscular y está descartado para el jueves.