Gavilán resalta la entrega de los jugadores

“Creo que ha sido un primer tiempo parejo sin muchas ocasiones, quizás en algún momento ellos mejores después nosotros, pero sin sacarnos mucho, como todo clásico no es tan vistoso. En el segundo empezamos bien hasta cometer un error defensivo y hacen el gol, seguido de la expulsión de Jorge Morel, no perdimos el equilibrio para estar en el partido, empatamos, volvemos a tener una incidencia como la de Rodrigo que creo era para roja, terminamos defendiendo un resultado que fuimos a buscar, quiero resaltar la entrega de los jugadores, hemos sacado un resultado que nos deja tranquilos, los clásicos si no podes ganar, no tenes que perder”, fue lo primero que señaló Gavilán.

“Pecamos de querer jugar en corto, cuando conseguimos circular el balón y encontrar receptores nos aproximamos más, no estuvimos finos para encontrar espacios por los costados donde creíamos que podíamos hacer daño. Pero sucede en un clásico, es el mismo equipo que encontró un buen nivel, es un potencial importante”, añadió.

Dijo que hubo error en el gol de Olimpia. “En esa jugada no cerramos mucho por detrás del central, estábamos bien cubiertos en el centro del área. No nos pueden hacer un gol de lateral, estamos expuestos a eso y vamos a trabajar para que no vuelva a suceder”.

Fue consultado por el arbitraje. “Considero que el arbitraje pudo haber sido mejor, nos llenó de tarjetas, pero no pasó por ahí el resultado. Dentro de todo un clásico siempre es equilibrado, duro, llevamos un resultado que no queríamos, en algún momento volveremos a ganar en casa y a hacernos fuertes”.

“Ganar tres partidos seguidos no es fácil, el clásico es un partido aparte, dentro de todo no hay que perder el equilibrio y el foco que estamos haciendo, en definitivas estamos arriba y el torneo es largo”, añadió el entrenador del Ciclón.

Mencionó que Rodrigo Melgarejo tuvo un corte en la pantorrilla, que Eduardo Brock salió lesionado y le preocupa la defensa donde tampoco tendrá a Jorge Morel.

No es un partido con sabor a victoria. “Estando en Cerro y en un clásico, un empate o tiene sabor a victoria, tuvimos un contexto adverso, dentro de todo buscamos entrenar para ganar, buscamos eso”, concluyó.