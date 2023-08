Diego Gavilán: “Fueron mejores en momentos”

Tras el empate 1-1 frente al clásico rival, Diego Gavilán dejó sus impresiones de lo que fue el juego. “Quizás ellos fueron mejores en algunos momentos y en otros, nosotros. Fue un clásico sucio. La expulsión de Jorge Morel complicó aún más, pero no perdimos el equilibrio emocional ni el orden. Terminamos defendiendo un resultado que lo fuimos a buscar”.

Seguido, el DT azulgrana amplió: “Quizás en el contexto nos favorezca el resultado. Si los clásicos no podes ganar, no tenes que perderlos. Pero llevamos un resultado que no queríamos, por eso estamos con bronca”.

Ante la consulta de como vio a su equipo, Gavilán explicó; “Hemos estado muy ansiosos. Teníamos la intención de atacar por fuera, pero nos faltó claridad para hacer triangulaciones. El rival también juega con una doble línea de cuatro, capaz marcaron bien o nosotros no circulamos tanto”.

En otro momento el adiestrador fue consultado sobre como toma el empate y manifestó: “Estando en Cerro y empatar un clásico, no es favorable. Ahora, si miras el contexto, terminamos con 10 y luego con 9. Nos hubiese gustado ganar, por la forma en que terminamos, nos deja tranquilos”.

“Hay que seguir trabajando en base a lo que necesitamos. Estamos ahí arriba, muy cerca en la tabla y el torneo es largo”, concluyó el técnico del Ciclón.