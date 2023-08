Francisco Arce: “Se escaparon dos puntos”

“La primera sensación que queda es que estamos mejorando con el equipo. Me pareció un partido táctico y estratégico, pero no podemos negar que se nos escaparon dos puntos”, comenzó explicando Francisco Arce tras el empate 1-1 con Cerro Porteño.

A renglón seguido, el entrenador franjeado explicó: “El cambio de Marcos Gómez era para sostener ese resultado y defendernos con el balón y justo nos empatan. Nos hicieron un gol parecido al que nos hicieron en el Maracaná. Por una parte mérito del rival y por otro error nuestro por no completar lo que estaba establecido”.

Cuando fue consultado sobre el desarrollo del juego, Chiqui Arce apuntó que se crearon pocas chances de gol en el partido y tal vez ellos tuvieron las mejores situaciones para marcar, antes y después del empate.

Falta de fair play en la pantalla

Se le volvió a consultar sobre el recibimiento y cómo tomó que no hicieron figurar su nombre en la pantalla cuando se divulgó el equipo: “No sabía lo del tablero. Por más de que hagan lo que quieran hacer, no van a borrar lo que hicimos acá. No van a poder borrar que gané tres títulos, uno invicto. Es la última que te respondo”.

Para finalizar, Francisco Arce se refirió al andar del equipo en el torneo: “En el campeonato ya no tenemos margen de error, tal vez algunos empates, pero muy poco margen de error”.