Dos campeones en cancha distintas cierran la Fase 3 de la Copa Paraguay

La cartelera del campeonato de integración de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en la disputa de la Semana 14 establece que en el estadio Rogelio Silvino Livieres de Dos Bocas, a las 16:00, y La Huerta de Tuyucuá, a las 18:30, se cumplirán los encuentros que completarán el lote de los equipos clasificados a los octavos de final.

El rival del Legendario es Valois Rivarola, equipo de la cuarta categoría de nuestro fútbol (Primera C), el único de menor “rango” que sigue en la competencia.

Mientras, el segundo duelo y último de esta etapa lo protagonizarán los punteros en sus respectivas divisiones: el Gumarelo del circuito mayor de la APF y el Danzarín de la Intermedia.

El programa de hoy

Los dos enfrentamientos a mitad de semana quedaron de esta manera en la programación y designación de las autoridades.

* Valois Rivarola vs. Guaraní. Estadio: Rogelio Silvino Livieres (16:00). Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Cristóbal Alderete y César Silva. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz.

* Sol de América vs. Libertad. Estadio: Tigo La Huerta (18:30). Árbitro: Blas Romero. Asistentes: Diego Silva y Esteban Testta. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

Tres de Primera afuera

Junto a Olimpia otros de la categoría mayoría que no siguen en competencia son el e General Caballero de Juan León Mallorquín y Resistencia y Resistencia.

El 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero (Intermedia) fue el verdugo del conjunto de la Chacarito, mientras Deportivo Santaní (Intermedia) dejó en el camino al cuadro de Ka’arendy.

Cruces confirmados

A falta de los dos partidos de la fecha, se conocen varios de los enfrentamientos de octavos de final.

Están los cruces: Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano; Tacuary vs. Sportivo Trinidense; Deportivo Recoleta vs. Atyrá FC; 2 de Mayo PJC vs. Deportivo Santaní; Nacional vs. Luqueño; Martín Ledesma vs. Rubio Ñu.

A los ganadores de las dos series de mitad de semana, les esperan Guaireña (a Valois Rivarola o Guaraní) y Sportivo San Lorenzo (Libertad o Sol de América). Siguen en competencia 7 clubes de la categoría mayor y 7 de la Intermedia.