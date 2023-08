Ameliano se adueñó de la Toldería

Superior claramente de principio a fin

Con bajas importantes el equipo aurinegro afrontó el encuentro ante Ameliano con la presencia de varios chicos que tenían su oportunidad de jugar en Primera. Así el juego tuvo un trabajo muy bueno de la visita en la manera de encarar el partido.

Presión alta con buen criterio a la hora de mover la pelota y desbordar con jugadores rápidos que ya empezaban a inquietar a la defensa aborigen. Avisó con un gol bien anulado por posición adelantada, pero mantuvo en el plan de enredar el juego del dueño de casa y siendo muy peligroso en sus avances. Tras una serie de errores en la defensa, que se prolongó con una mala salida de Muñoz, le permitió a Samudio cumplir con la ley del ex para que la “V” azulada se ponga en ventaja en Dos Bocas.

La respuesta del anfitrión fue muy pobre, sin generar en el resto del primer tiempo ninguna ocasión clara. Fue el ganador parcial el que siguió destacándose como un equipo firme atrás y que con espacios hacia temblar a la insegura defensa rival.

En la complementaria siguió con su buen planteamiento el equipo de Humberto García. No se vio mejoría en Guaraní y la temática del juego no varió. Para marcar diferencia, Ameliano mostró virtudes en otra faceta, el juego aéreo, para volver a golpear con un cabezazo de Samudio, que se volvió verdugo en su excasa para ampliar la diferencia. El caos se apoderó del Indio y con pocas ideas, excediendo en levantar la pelota, facilitó el trabajo casi sin fisuras del equipo que aumentó su concentración para tener a merced la posibilidad de seguir aumentando la diferencia. Las críticas no se hicieron esperar y la tensión se apoderó de los jugadores aurinegros, que entraron en desesperación y nunca inquietaron el arco de Papaleo.

Para confirmar la goleada, Vera escapó por derecha para darle un pase preciso al recién ingresado Vega, que definió a placer y el duro golpe que recibió el Aborigen en su propia cancha ante un rival directo en el acumulativo.

Fabio Martin Ruiz Díaz (@fabiomartin81)