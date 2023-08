Daniel Garnero señaló que estuvieron imprecisos y faltos de efectividad

“Nos faltó ser un poco más efectivos, no tan imprecisos, saltar líneas con más claridad y nos faltó juego. Eso hizo que no generemos situaciones muy claras, que el juego no se haya abierto nunca a favor nuestro y lastimosamente lo terminamos perdiendo por estas cosas que tiene el juego, porque el rival tampoco nos había inquietado demasiado.

El DT Gumarelo se refirió a la desesperación en la que cayó su equipo en el tramo final. “A lo último es más difícil ser paciente y cauteloso porque está el cansancio. Cuando el rival reduce espacios no es sencillo y encima nos hacen un gol. La desesperación del final es un tanto entendible, lo que no la del inicio, donde nos costó encontrarnos como equipo”.

Para finalizar, el adiestrador albinegro sentenció: “En líneas generales el equipo no estuvo preciso, no pudimos encontrar al compañero libre y cuando lo hacíamos siempre nos pasaba algo. Si bien tuvimos algunas situaciones claras y antes que el rival, tampoco fue porque el juego lo controlamos y lo dominamos”.