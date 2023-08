Momento muy complicado en Guaraní

Guaraní atraviesa un momento bastante complicado en el torneo Clausura, en el que se encuentra en la décima posición con solo siete puntos de 21 posibles. Además es el equipo que más goles ha recibido (15) y solo ha marcado 8 tantos.

Tras la salida del argentino Juan Pablo Pumpido, quien fue cesado a raíz de los malos resultados y el bajo rendimiento del equipo, tomaron el timón de forma interina Buenaventura Ferreira y Claudio Vargas. Ambos debutaron en la Copa Paraguay con una apabullante victoria por 14-0 sobre Valois Rivarola, pero en el partido más importante, frente a Ameliano, el Aborigen sufrió una dura derrota por 3-0.

Esto significó la tercera caída consecutiva del equipo y el tercer juego que no logra ganar en Dos Bocas (dos derrotas y un empate). Sin bien en ese encuentro no pudieron estar presentes Raúl Cáceres, Néstor Camacho y Federico Santander, todos por lesión, el armado del once y el rendimiento no fue el esperado.

En cuanto al próximo entrenador, la intención de la directiva de Guaraní es contar con un cuerpo técnico extranjero, que se deberá adaptar al presupuesto que maneja el club.

De los nombres que sonaron, el de Facundo Sava está descartado y se mantienen firmes dos técnicos uruguayos (Martín Liguera y Jorge Bava) y un entrenador brasileño. Según se pudo saber, desde ayer comenzaron las negociaciones y entre hoy o mañana se podría tener algo definido.

Mientras tanto, la dupla Ferreira y Vargas trabajarán para preparar el choque de la octava fecha frente a General Caballero JLM, el domingo a las 19:00, en el Ka’arendy,