Arce y la confianza de dar vuelta el resultado

“Nos preparamos para trabajar el partido como lo hicimos, ellos cambiaron su sistema e iniciamos de manera diferente, lo de Richard fue en el precalentamiento, partido típico de Libertadores y vamos con fuerza y determinación para jugar diferente en Asunción, allá con nuestras armas buscaremos igualar o marcar la diferencia dentro del partido”, afirmó Arce a principio de la conferencia de prensa.

El entrenador de Olimpia aseguró que la llave está abierta. “Claro que la llave está abierta, por cómo se va a jugar allá, tenemos nuestra forma de jugar distinta y saldremos así a tratar de recuperar la diferencia que tenemos en contra”.

“Nos equivocamos en el primer y segundo pase, no estuvimos finos en el primer tiempo, a mitad del segundo encontramos más espacios, con el ingreso de Derlis González tuvimos más acercamientos, ellos salen siempre intentando marcar rápido, nos faltó mejor elaboración para aprovechar en los ataques que hicimos en el primer tiempo”, añadió el técnico de los franjeados.

También habló del ingreso de Junior Barreto en reemplazo de Richard Ortiz. “Cuando recibimos la alineación de Fluminense dijimos que íbamos a jugar de esta manera, Barreto tiene la virtud de acomodarse como líbero o stopper, también puede ser primer volante y lo hizo de muy buena forma”.

Ya queda en los miembros del cuerpo técnico elegir el mejor equipo para el jueves, fue consultado por la labor del árbitro y la situación de Richard Ortiz. “El hincha desde el momento en que agotó las entradas nos tiró el mensaje, queda en nosotros elegir bien la estrategia y los hombres que jugarán, no hacerlo de manera alocada, estamos confiados. Yo no reclamé nada al árbitro, solo una falta en el primer tiempo, me pareció correcto su arbitraje. Richard tuvo una molestia muscular, todavía no tenemos de manera clara el diagnóstico”.

Señaló que sus jugadores no tienen que cuestionarse nada. “Es un gran rival, es uno de los mejores equipos de Brasil, tiene en la actualidad al mejor técnico de Brasil. Los jugadores no tienen que cuestionarse nada de lo que hicieron, lo que nos resta es hacerles sentir lo que ellos nos hicieron sufrir en el campo porque también tenemos lo nuestro y estoy seguro que allá será otra historia”.

“Lo positivo en la derrota es confiar en la propuesta que lo llevamos a cabo por mucho tiempo. Estaba contento por la vuelta de Derlis González, lo conozco desde los 14 años y o quiero como a un hijo, cuando comenzó a entrenar en el día a día mostró que estaba bien, por eso decidimos traerlo, lo pusimos porque necesitábamos alguien de su característica y lo hizo bien”, finalizó.