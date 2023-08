Se abre la octava fecha del Clausura

Sportivo Ameliano y Guaireña se verán las caras en el Luis A. Giagni a partir de las 19:00, con la misión de quedarse con los tres puntos, pero por necesidades distintas.

El conjunto que dirige Humberto García viene de menos a más y ganando terreno en la tabla de posiciones. La V azulada marcha quinto con 10 puntos, y de conseguir un triunfo escalara, momentáneamente hasta la tercera ubicación, metiendo presión a los equipos que están por encima.

En lo que respecta al equipo de Villarrica, tuvo un repunte con la llegada de Humberto Ovelar, está sexto con 8 unidades, pero la fecha pasada cayó a la zona de descenso tras la victoria de Tacuary. El conjunto albiceleste necesita con urgencia la victoria para evitar hundirse más y pescar algún traspié del equipo de barrio Jara y volver a salir de la zona roja.

La ronda continúa mañana con dos duelos: Trinidense vs. Tacuary, a las 17:00, y Cerro Porteño vs. Libertad, a las 19:30, y el domingo, Luqueño vs. Olimpia, 16:30.