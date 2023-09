Libertad se aleja

Jerarquía marcada en la segunda fracción

El juego inició con un ritmo electrizante, Libertad intentó asumir el protagonismo de las acciones, pero Sportivo Luqueño estuvo combativo para neutralizar a los atacantes albinegros, y contó con recursos ofensivos para llevar el peligro a la portería de Silva.

El equipo de Julio César Cáceres, hizo sentir el rigor físico, cuando los locales tenían el esférico, y desde la recuperación apostaba a la transición rápida que siempre tenía a la velocidad y el desequilibrio de Fretes, además del peso ofensivo de la doble referencia compuesta por Barrios y Charpentier.

Pasando el primer cuarto de hora, el Auriazul trasladó el peligro al pórtico de Silva, quien empezó a ser exigido tapando una un disparo de Charpentier, luego de una gran acción previa de Benítez, quien filtró el pase con el exterior para el atacante argentino.

El Sportivo no desaprovechó su momento, y en la etapa complementaria, con jerarquía, Libertad dio vuelta el rumbo del partido y pasó al frente con un tanto que se originó en un córner de “Tito” Villalba, que fue a zona caliente, donde “Tacuara” con pasmosa tranquilidad le cedió el gol a Néstor Giménez, quien sacó el disparo cruzado y rasante que venció a Aguilar.

El Gumarelo creció luego del tanto del lateral, y cerca de la hora de juego una combinación por izquierda entre “Tito” Villalba y Espinoza, derivó en el centro de este último, que encontró a Cardozo dentro del área, cuya definición tuvo la intervención de Benítez, quien con la mano evitó la segunda conquista, acción que le costó la expulsión y la sanción del penal, que el propio “Tacuara” terminó cambiando por gol.

Julio Cáceres: “Hay que seguir procurando”

El entrenador de Sportivo Luqueño, Julio César Cáceres, dejó en claro que pese la caída a la zona de descenso, no dejará la dirección técnica. “Dejar de luchar es como abandonar prácticamente al equipo y la institución. Hay que tratar de devolverles la confianza a ellos. Hay que seguir procurando y seguir deseando cosas mejores. Hoy somos responsables; entrenador y jugadores”.

El técnico auriazul remarcó la falta de eficacia en los últimos dos partidos, pero, pese al mal momento, mantiene la confianza. “Hace dos fechas que no venimos marcando goles, cuando la situación está complicada no vamos a buscar ninguna excusa. Hay partidos que se tienen que jugar, Luqueño depende de sí mismo y de sus jugadores. Hay que tratar de tener confianza”.

Sobre los cánticos de desaprobación de los aficionados, una vez consumada la derrota en Tuyucuá, el entrenador manifestó. “Eso pasa cuando no estamos ganando (cántico que se vayan todos y que no quede ni uno solo). No es fácil esa situación, Sportivo Luqueño es muy pasional. Todos queremos ganar, la gente es fundamental. También se reconoce cuando hay esa presión”.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)