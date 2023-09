Nacional 1 - Trinidense 2: Agónico, pero merecido

Con mucho merecimiento, Trinidense superó 2-1 a Nacional en el Arsenio Erico. El Tricolor no supo aprovechar el hombre de más que tuvo durante parte del primer tiempo y todo el segundo. Juan Pablo Pumpido no arriesgó nunca para tratar de empujar a un rival que mantuvo la figura táctica y no renunció a tentar la victoria. Esta es la segunda derrota del DT argentino, la cuarta al hilo de la Academia.