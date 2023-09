Cerro Porteño 1 - Nacional 1: Un empate que no suma

Lluvia de silbidos en el final del encuentro

Cerro Porteño y Nacional disputaron una primera parte en la que el juego no logró ser fluido a raíz de las imprecisiones por parte de ambos equipos en la Olla.

Lea más: Cerro Porteño vs. Nacional: Resultado, resumen y goles

El Azulgrana fue el equipo que tuvo mayor tenencia, pero el trabajo táctico del conjunto académico impidió que eso pueda trasladarse en ocasiones claras. El que más intentó generar juego fue Federico Carrizo, pero al Pachi le costó encontrar espacios frente al dispositivo defensivo del rival, así como un compañero para asociarse.

El equipo de Juan Pablo Pumpido trató de contente y salir rápido de contra. Cuando lograba tener el balón buscaba que Facundo Velazco gane las espaldas de los volantes y hacer participar seguido a Martínez y Brizuela por afuera.

Cuando tenía que defender, la obligación era de todos. Rápidamente replegaba líneas para cerrar los espacios y evitar que su rival filtre balones.

Cerro Porteño apuraba y Nacional defendía, hasta que llegó la jugada polémica que terminó en el gol de Santiago Arzamendia. Diego Churín bajó el balón con el muslo y esta pega en la parte baja del brazo, Alfaro termina llevando el balón por delante y de atropellada, el lateral izquierdo abría el marcador. El árbitro cobró la mano, pero revirtió su decisión vía VAR.

Para la segunda parte Diego Gavilán realizó variantes buscando mayor presencia ofensiva, pero la Academia adelantó sus líneas, empezó a ganar terreno, protagonismo y llegó al empate con un cabezazo de Enzo Trinidad.

Gustavo Aguilar tuvo la victoria desde los doce pasos, pero su remate reventó el travesaño. Fue el tercer penal malogrado en el torneo Clausura por el delantero.

Desesperado, sin ideas, sufriendo atrás y bajo una lluvia de silbidos. Así terminó cerrando Cerro Porteño su quinto empate consecutivo.

Gavilán asume el momento

“Es una situación compleja, no es una situación en la que queremos estar. Trabajos, variamos, intentamos, pero hoy no encontramos nuestro fútbol y me hago responsable yo de este momento”, así arrancó su conferencia de prensa Diego Gavilán, entrenador de Cerro Porteño, luego del empate 1-1 ante Nacional.

En cuanto al desarrollo del partido, el DT apuntó: “Hoy en el juego en sí no estuvimos bien, en partidos anteriores no tuvimos finalización. Hemos variado de nombres, de sistema de juego, pero hoy no tuvimos juego, ese volumen de juego que nos gustaría tener. Fuimos muy imprecisos”.

Ante la consulta del momento que atraviesan, Gavilán manifestó: “No hay otra forma que seguir trabajando, batallando para en algún momento volver a conseguir la victoria”.

“Yo me siento con fuerza. Estoy con fuerzas para seguir”, finalizó el técnico.