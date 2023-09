Gavilán sigue en ambiente no bueno en Cerro Porteño

“Yo me siento con fuerzas para seguir intentando”, dejó en claro Diego Gavilán, el entrenador de Cerro Porteño, después del empate 1-1 frente a Nacional, en la fecha diez del torneo Clausura.

Pero el ambiente ya no es el mejor en el campamento azulgrana. Gran parte de la directiva no se encuentra conforme con el trabajo del adiestrador azulgrana, así como los hinchas, que piden a gritos la salida del DT, ya que hasta ahora no ven mejoría en el equipo.

Gavilán hasta el momento se encuentra invicto, aún no probó el trago amargo de la derrota. Sumó dos victorias en sus primeros juegos, pero luego cosechó cincho empates seguidos, sumando solo cinco puntos de quince posibles, lo que hace que el Ciclón (17 puntos) hoy se encuentre a tres puntos de distancia del líder, Libertad, que tiene un juego postergado.

Por el momento, la salida del Pamperito parece un poco lejana. Se invirtió bastante en su cuerpo técnico, cuenta con tres ayudantes brasileños (dos asistentes y un PF), y el presidente Juan José Zapag, quien toma las decisiones en la institución, se encuentra fuera del país.

En la próxima fecha, Cerro Porteño visita a Guaraní, en Dos Bocas, un encuentro que será determinante para la continuidad del entrenador.