Olimpia-Ameliano, cita nocturna en el Bosque

Un partido importante, sobre todo para el Decano, en su afán de ir descontando puntos con relación a los equipos de vanguardia.

Los franjeados están rezagados no solo en la clasificación, sino también en la bolsa de minutos de los juveniles en campo. El reglamento marca que cada club debe acumular 800′ el torneo con la participación de un futbolista nacido el 1 de enero de 2005 en adelante.

Francisco Arce probó al chico ovetense Fredy Colmán, quien estuvo entre los citados en la victoria por 3-1 sobre General Caballero JLM. Al final el orientador optó por la inclusión de Alan Cano.

La famosa frase “equipo que gana no cambia” no podrá ser aplicada en Olimpia por diversos motivos, las lesiones sufridas por los defensores Víctor Salazar y Jhohan Romaña, además de las variantes tácticas a los que recurre Arce en el mediocampo y la delantera, en busca de un mejor funcionamiento contra un rival al que el elenco albinegro no pudo vencer aún en el año.

El entrenador de la V azulada, Humberto García, anunció que algunos componentes de su plantel sufrieron rotavirus, causante de gastroenteritis. Uno de los afectados es el atacante Sergio Bareiro, anunciado para el choque de la fecha.

El “Botellón” se encuentra en la cresta de la ola. Existe una corriente que indica que el profesional hace méritos para tener un estatus superior en nuestro fútbol.

* En la mira. El olimpista Fernando Cardozo es seguido por un importante club de Portugal. Tiene contrato hasta junio de 2024.