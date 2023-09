Eliminatorias Sudamericanas: Garnero, albirrojo

Daniel Garnero reemplaza en el cargo a su compatriota, al recientemente despedido, Guillermo Barros Schelotto y pasa a ser el octavo técnico argentino en el historial de la Albirroja y el extranjero número 22 entre 1921-2023.

“Estoy muy contento por esta gran posibilidad que tengo, pero dejo un lugar donde me trataron muy bien. Ganamos cosas, hicimos buenos amigos y es agradecer a las personas que creyeron en mí y hoy me dan la posibilidad de dar un salto enorme en mi carrera”, fueron las expresiones de Garnero después de despedirse ayer del plantel de Libertad, luego del partido y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Paraguay 2023.

De aquella frase “Si Paraguay va al Mundial o no va al Mundial, a mi que cara.. me importa. Si quieren ir al mundial, hay que mejorar las canchas, el arbitraje” (el año pasado) pasó a “queremos que el sueño de todo un país se haga realidad” (ayer). Daniel Garnero será presentado este mediodía en Ypané. Los primeros partidos son contra Argentina (12 de octubre en el Monumental de Buenos Aires) y frente a Bolivia (17 del mes entrante en el Defensores del Chaco y no en el Antonio Aranda de Ciudad del Este).