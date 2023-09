Cerro Porteño: Víctor Bernay: “Debemos tener los pies sobre la tierra”.

“En la sensación del juego considero que en el once versus once estuvimos con una buena posesión, trabajamos bien en el desmarque y en retroceso. Tuvimos dominio y juego. En la expulsión tuvimos que retroceder unos metros más atrás, que no fue la propuesta inicial”, comenzó manifestando Víctor Bernay, entrenador de Cerro Porteño tras la victoria 4-1 frente a Guaireña.

Consultado sobre el gran cambio que mostró el equipo con respecta a juego anteriores, el DT manifestó: “No se si hemos cambiado, si les pedí un compromiso mayor, que entren a la cancha sabiendo que camiseta tienen puesta. Eso sí, debemos seguir mejorando, seguir trabajando, pero debemos tener los pies sobre la tierra, lo determinante fue dejar todo en la cancha... y hoy lo dejaron todo”

En cuanto a las sensaciones que le dejó el funcionamiento del equipo, el entrenador explicó: “Siempre uno tiene una sensación cuando termina el partido, pero a mi me gusta analizar en mi casa más tranquilo y mejorar todo lo que se deba mejorar. Voy a ver después el reemplazo de Brock, los tengo a Quintana, Álvarez y De Jesús, cualquiera de ellos puede jugar”

Para finalizar, Bernay apuntó: “Tenemos un muy buen plantel, jugadores de jerarquía y experiencia. Hoy se sumaron chicos de la casa que buscan tener y dar lo mejor a Cerro Porteño. Hoy me saco el sombrero por estos jugadores”