Torneo Clausura: Libertad se da un paseo

Un solo equipo dentro del campo

Una primera parte muy blanca para uno y muy negra para el otro. Libertad fue ampliamente superior durante el primer lapso, en el que con un juego práctico, mucho orden táctico y efectividad lo pasó por encima a un desdibujado Olimpia.

Lea más: Libertad vs. Olimpia: Resultado, resumen y goles

El equipo franjeado tuvo todo en contra desde los primeros minutos. Las tempraneras lesiones de Richard Ortiz y Ramón Martínez, quien había ingresado por el capitán. Y a eso se le sumó el golazo de Héctor Villalba, que encaminaba la goleada que se instaló en la primera parte.

Pero en lo futbolístico también sufrió mucho el equipo de Francisco Arce, pues su rival siempre estuvo uno o dos pasos adelantado al momento de cerrar los espacios y cortar los caminos para llegar hasta la portería de Martín Silva.

En ofensiva, el equipo gumarelo mostró una intensidad que costó controlar para le medio y el fondo rival. La movilidad de los hombres del entrenador Ariel Galeano complicaron en todo momento. Los jugadores franjeados nunca tuvieron referencias para tomar en la marca y eso hacía más difícil la contención.

Tito Villalba sacó un tremendo remate desde muy lejos, el cual sorprendió a Espínola, que no pudo reaccionar. Para el segundo tanto, una falta infantil de Mateo Gamarra dentro del área y Óscar Cardozo no falló y en el final del primer tiempo, Lorenzo Melgarejo anotó un golazo de cabeza para sellar la goleada.

Para la segunda parte el Chiqui Arce realizó variantes para tratar de darle otra cara a su equipo, pero este nunca pudo reaccionar y mostrar algo diferente.

El trámite era uno; Olimpia con la tenencia de la pelota, pero sin las ideas para quebrar el gran funcionamiento colectivo de su rival a la hora de defender. Y si como le costaba dañar en ofensiva, en defensa sufría una barbaridad cada vez que Libertad recuperaba la pelota y salía rápido de contra. En una de las tantas salidas rápidas que generó de buena forma, Matías Espinoza llegó para poner el cuarto y sellar la goleada del puntero.

“Marcan diferencia, pero falta mucho”

“Contento con el rendimiento del equipo. Trabajamos bastante para que esto pase (victoria), se habló mucho, cuestión de comunicación y era marcar esta diferencia (9 puntos). Creo que aún queda muchísimo así que tenemos que seguir trabajando”, manifestó Héctor Villalba, autor del primer gol de Libertad.

Consultado sobre la jugada que terminó en su gol, el volante ofensivo explicó que se interpuso en la trayectoria del pase y que eso cambió el sentido de la jugada. “El pase iba para afuera, puse el pecho y me quedó. Era pegarle o trabajarla un poco más y me decidí a pegarle. Por suerte cuando miro la trayectoria iba bien”.

“Un gol muy lindo, pero la verdad me quedo con el cuarto. En ese gol está plasmado lo que trabajamos en todo el año y eso es fundamental para mi”, finalizó el jugador.

“Fuimos superados en casi todo...”

“El análisis está a la vista, fuimos superados en casi todo. Nos ganaron merecidamente porque jugaron bien, nosotros no desarrollamos lo que teníamos previsto”, así comenzó analizando el entrenador de Olimpia, Franciso Arce, tras la derrota 4-0 frente a Libertad.

A renglón seguido, el DT franjeado indicó: “Cada partido es diferente, son realidades diferentes. Hoy era necesario ganar para acortar esa distancia, se nos va a poner más difícil pelear por el campeonato. No vamos a bajar la guardia, tenemos que mejorar mucho”.

Para finalizar, el Chiqui fue claro y apuntó: “No estamos siendo estables, de nada sirve que los otros no ganen si nosotros no lo hacemos. No sé eso, es muy temprano para decir eso (sobre si el campeonato ya está perdido)”.