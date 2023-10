Torneo Clausura: Partidos atractivos cierran la 13

Con los encuentros a disputarse hoy en los estadios Feliciano Cáceres y el Manuel Ferreira se bajará la persiana de la 13ª fecha del campeonato Clausura.

Lea más: Olimpia es el mejor del Clausura de la Liga Premium

El juego a celebrarse en la República arrancará a las 18:00, mientras que en Para Uno, el balón comenzará a rodar desde las 20:30.

Sportivo Luqueño recibe a Guaireña, en un duelo entre dos equipos que ocupan los últimos lugares de la tabla y que además pelean por el mismo objetivo; mantenerse en la categoría.

En ese plan, el equipo dirigido por Julio César Cáceres está en zona de descenso, pero está frente a una gran posibilidad de abandonar ese lugar. Una victoria le permitirá al Auriazul dar un salto importante en la tabla del promedio, mientras que una derrota lo volverá a empujar hasta el último lugar.

La situación del conjunto de Villarrica no es tan complicada, pero no puede descuidarse si no quiere que lo aceche la sombra del descenso en corto tiempo.

Los dirigidos por Humberto Ovelar llegan de dos derrotas al hilo, por lo que esta tarde buscarán quebrar esa racha y volver a tomar impulso en el campeonato.

En el juego de fondo, un golpeado Olimpia, después de la derrota 4-0 frente a Libertad, en juego de regularización por de la 10ª fecha, intentará volver a la victoria contra un siempre complicado conjunto de Resistencia.

Los tres puntos le permitirán al cuadro decano mantener viva la esperanza de pelear por el título, ya que su entrenador, Francisco Arce, indicó que no bajarán los brazos pese a la situación y pelearán hasta el final.

Para este duelo, el Chiqui tendrá tres bajas; Richard Ortiz, Alejandro Silva y Ramón Martínez, quienes sufrieron lesiones musculares frente al Gumarelo.

En lo que respecta al conjunto del barrio Ricardo Brugada, viene de una derrota por 2-0 frente a General Caballero JLM, la que se originó ya en los minutos agregados del encuentro.

En esta parte del campeonato, el cuadro Celeste, dirigido por Carlos Recalde, se encuentra fuera de la zona de descenso y para no volver a caer depende de si mismo. Para ello, un triunfo en Para Uno será clave.